Carenza idrica a Montesilvano, l'assessore Pompei chiama l'Aca: "Assenza di acqua causata dalle poche piogge"

La carenza idrica che si sta verificando nella zona di via Vestina e traverse a Montesilvano è causata dalle poche piogge che ci sono state in montagna e non da lavori eseguiti lungo la rete idrica.

A farlo sapere è l'assessore Alessandro Pompei che ha chiamato l'Aca dopo le lamentele dei residenti.

«Ho parlato con i tecnici dell'Aca», fa sapere Pompei, «e mi hanno spiegato che l'assenza di acqua, in alcune zone di Montesilvano, non è causata dai lavori dell'azienda. Ci sono molti condomini che non hanno la riserva idrica, l'autoclave e, a causa della naturale carenza del momento, dovuta all’assenza di pioggia risentono della poca pressione anche le famiglie che abitano ai piani bassi. Dall'Aca mi hanno spiegato che le motivazioni sono da imputare alla pochissima presenza di acqua nelle condutture provenienti dal Tavo. Se questi condomini avessero una riserva idrica, per consentire ai serbatori di ricaricarsi di notte, non ci sarebbero tutti questi disagi. Se non piove copiosamente in montagna e non si permette alle sorgenti di recuperare acqua si andrà sempre peggio. Dall’Aca mi rassicurano che nelle chiusure per lavori non è prevista l’area di Montesilvano».