Cinque chili di "botti illegali" sequestrati dalla polizia in un'abitazione di Montesilvano: denunciato 29enne

Aveva in casa 5 chilogrammi di botti illegali e cioè 70 petardi ora sequestrati dalla polizia. A finire dei guai un 29enne incensurato nella cui abitazione di Montesilvano a seguito di una perquisizione è stata trovata la merce probabilmente destinata alla vendita.

L'operazione è stata condotta nell'ambito dei controlli messi in campo dalla questura per prevenire e contrastare proprio la commercializzazione e l'uso illegale dei fuochi pirotecnici in vista del Capodanno. L'operazione è il frutto di un'accurata e articolata indagine messa in campo dalla squadra amministrativa e il nucleo artificieri della questura che da inizio mese hanno effettuato numerosi controlli nei negozi specializzati al fine proprio di intercettare merce illegale.

I 70 petardi trovati in casa del giovane erano privi di qualsiasi etichettatura, dei requisiti minimi di sicurezza e di qualunque classificazione. “Botti” non solo illegali quindi ma anche pericolosi se utilizzati. Il 29enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione abusiva di materiale esplodente di tipo pirotecnico finalizzata alla vendita. Le indagini della polizia continuano per risalire ai possibili gruppi criminali che producono e commerciano illegalmente tali prodotti che vengono poi venduti a caro prezzo nelle feste di fine d’anno, generando un importante giro d’affari, difficile da stimare, poiché si tratta di sommerso, ma che su scala nazionale assume valori considerevoli.