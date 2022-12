Botti illegali a Montesilvano, il consigliere Forconi ringrazia la Gdf e assicura: "Per Capodanno controlli serrati anche con la polizia locale"

“Massima vigilanza per l'ultimo giorno del 2022 anche da parte della polizia locale”.

Con queste parole il consigliere comunale con delega alla sicurezza Marco Forconi annuncia la stretta intorno alla città di Montesilvano per il contrasto all'uso e la vendita dei botti illegali. Il suo plauso ancora una volta va alle forze dell'ordine, in questo caso alla guardia di finanza che ha sequestrato oggi diversi ordigni esplosivi senza etichettatura e addirittura senza tappo di sicurezza in una bancarella della città. Ringraziando i militari come fatto anche ieri quando ad effettuare un sequestro è stata la polizia, Forconi aggiunge: “le ordinanze sindacali si rendono necessarie al fine di innescare una serie di operazioni da parte delle forze dell'ordine anche grazie alla collaborazione con la cittadinanza”.

Di qui l'annuncio dei controlli che proseguiranno e saranno particolarmente attenti nella notte di San Silvestro.