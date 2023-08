Si fermano temporaneamente i due cantieri per l'elettrodotto Terna a Montesilvano

Lavori sospesi temporaneamente per le ferie di agosto a Montesilvano per il cantiere dell'elettrodotto di Terna. Lo ha confermato l'assessore comunale Lino Ruggero, da noi contattato, in merito ai due cantieri attualmente attivi in via Verrotti e in via Chiarini. Lavori che, ormai, vanno avanti da diverse settimane e che hanno creato, soprattutto nelle fasi iniziali, parecchi disagi alla viabilitò soprattutto nelle ore di punta, considerando che via Verrotti è una delle principali direttrici che collegano Montesilvano a Pescara e alla zona nord verso Silvi.

In queste ore, fa sapere l'assessore, si sta risolvendo un guasto registrato nel cantiere della rotatoria fra via Verrotti, via D'Annunzio, via Chiarini e via Ruffilli ma non appena sistemato il problema verranno rimosse tutte le strutture presenti per liberare l'asse stradale fino al 25 agosto. Poi i lavori riprenderanno andando successivamente ad interessare anche altre strade come il lungofiume Saline, via Saragat, via Di Vittorio, via Cavallotti, via Inn, via Sospiri e dintorni. Il cantiere dell'elettrodotto Terna, lo ricordiamo, interessa anche altri comuni del Pescarese oltre a Montesilvano e il capoluogo, ovvero Città Sant'Angelo e Spoltore e permetterà di interrare una importante quota di rete elettrica nell'area metropolitana pescarese.