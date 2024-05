Nuovo cantiere stradale a Montesilvano nella zona di via D'Annunzio: le modifiche alla viabilità

Nuove modifiche alla viabilità a Montesilvano a causa dei lavori in corso per scavi inerenti le linee elettriche. L'amministrazione comunale, infatti, con un'ordinanza valida dal 15 al 22 maggio, ha fatto sapere che

al fine di poter eseguire i lavori di scavo inerenti i lavori generali di “Costruzione diametrali di linee elettriche in cavi interrati MT a 20kV..-per sostituzione cavi vetusti” per conto di e-distribuzione, scatterà il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via D'Annunzio tratto via Ruffilli via San Domenico; la chiusura per cantiere di una parte della carreggiata sempre nello stesso tratto, con il limite di velocità di 20 km/h e la strettoia asimmetrica.

Contestualmente sarà realizzato un passaggio pedonale in sicurezza con l'installazione della segnaletica necessaria. Ricordiamo che a Montesilvano sono aperti attualmente diversi cantieri per il rifacimento dell'asfalto e per lavori da parte di Terna per la realizzazione dell'elettrodotto interrato.