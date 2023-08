In autunno il maxi cantiere per la riqualificazione e il restyling di via Vestina a Montesilvano

Prosegue l'iter per l'avvio del maxi cantiere che vedrà la riqualificazione dell'intera via Vestina a Montesilvano, una delle principali arterie stradali di tutta l'area metropolitana che collega l'entroterra alla costa. Gli uffici comunali sono al lavoro dopo che l'appalto è stato aggiudicato dalla ditta vincitrice che sta procedendo con tutte le autorizzazioni necessarie per avviare l'importante e complessa opera che avrà inevitabilmente un impatto durante l'apertura del cantiere sulla viabilità in un asse stradale fra i più trafficati, soprattutto durante le ore di punta, di tutto il Pescarese. Il cantiere, come spiega l'assessore comunale Lino Ruggero da noi contattato, sarà diviso in tre "lotti" con avvio, si spera, durante l'autunno.

"Il cantiere è particolarmente complesso e si va anche a sommare agli altri lavori che l'amministrazione comunale avvierà nelle prossime settimane in altre zone cruciali della città di Montesilvano come corso Umberto I, la zona di via D'Andrea, viale Europa e piazza Diaz. L'importo è di quasi 3 milioni di euro di fondi Pnrr. Via Vestina sarà divisa in tre parti con cantieri che eseguiranno lavori differenti e soprattutto si cercherà di evitare di avere i lavori contemporaneamente su tutti e tre i tratti. La prima parte è quella che dalla rotatoria con Corso Umberto I arriva fino all'altra rotatoria con via Sospiri e via Di Vittorio; poi il tratto centrale fino all'incrocio con via Togliatti in zona Bingo e infine l'ultimo tratto di villa Carmine fino al confine con Cappelle sul Tavo, nella zona del cavalcavia dell'autostrada."

Su tutti i tratti verrà completamente rifatto l'asfalto, ci sarà la realizzazione dei tratti di pista ciclabile e nella parte centrale, il secondo "lotto", i marciapiedi saranno posti ad altezza carreggiata senza barriere architettoniche e saranno ricavati nuovi posti auto oltre alla sistemazione di arredo urbano. Anche nell'ultimo tratto, fino al confine con Cappelle, sarà realizzata la pista ciclabile. Un intervento complessivo che cambierà anche l'aspetto (soprattutto del tratto centrale più vicino al centro di Montesilvano) di via Vestina, al centro da anni di richieste di riqualificazione e soprattutto di maggiore sicurezza da parte dei residenti.