L'attacco di un cittadino di Montesilvano: "Una follia masochista proseguire il cantiere in corso Umberto I nei mesi estivi"

Un nostro lettore e cittadino residente a Montesilvano, che per motivi di lavoro compie diversi spostamenti giornalieri in automobile nel territorio comunale, ci ha scritto per evidenziare come vi siano nuovamente grossi problemi per quanto riguarda la viabilità nelle ore di punta con l'apertura del nuovo lotto del cantiere per la riqualificazione di Corso Umberto I:

"Premetto di non essere schierato contro questa amministrazione comunale che, anzi, a mio modo di vedere ha fatto anche diverse cose buone per Montesilvano, ma per quanto riguarda la gestione della viabilità e soprattutto dei cantieri stradali davvero ha fatto errori molto grossi. Tralasciando la questione dei diversi cantieri su strade importanti attivati contemporaneamente alla fine della primavera, che hanno creato parecchi disagi alla circolazione stradale, non posso non criticare l'apertura del nuovo tratto di cantiere su corso Umberto I di qualche giorno fa. Se abbiamo patito oltre 3 mesi di chiusura per il tratto nord, ora sono iniziati gli interventi nel tratto vicino alla stazione e sulla importante e cruciale rotatoria fra corso Umberto e via Vestina. Sicuramente mi si risponderà che i cantieri andavano aperti con una certa urgenza per evitare di avere problemi con i fondi Pnrr, però davvero i disagi causati agli automobilisti e alla circolazione stradale nel pieno o comunque all'inizio del periodo clou del turismo sono tanti. Praticamente in tutte le ore della giornata e quelle serali, specie nelle ore di punta, si procede a passo d'uomo in via Vestina in quanto il traffico viene "strozzato" dai rallentamenti dovuti ai lavori sulla rotatoria, che immagino fra qualche giorno saranno ancora più invasivi e dunque con ulteriori difficoltà. La richiesta che immagino arrivi da tantissimi utenti e cittadini è quella di evitare decine di cantieri sulle strade principali di Montesilvano in piena stagione estiva: oltre al problema della viabilità, infatti, si fa anche una brutta figura con i turisti che arrivano in città e si trovano in un labirinto di deviazioni e code interminabili".