A Montesilvano parte il cantiere in corso Umberto I: scatta la chiusura di un tratto di strada

Parte l'atteso e importante cantiere di riqualificazione di corso Umebrto I a Montesilvano, una delle arterie stradali più importanti della città. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che il primo tratto interessato è quello fra via Gandhi e via Di Blasio dove scatteranno delle modifiche alla viabilità fino al 18 febbraio prossimo. In particolare è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di corso Umberto I tratto via Gandhi/via Di Blasio (escluse); la chiusura al traffico per cantiere di tutta la carreggiata (dando comunque possibilità di passaggio, qualora strettamente necessario, a residenti, a mezzi autorizzati e di soccorso), di corso Umberto I tratto via Gandhi/via Di Blasio (escluse); la chiusura al traffico con istituzione di divieto di transito escluso residenti e mezzi di soccorso sulla rimanente parte di corso Umberto nel tratto fra via Vestina (rotatoria)/via Cavallotti-via Moro.