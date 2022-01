Prosegue il cantiere anti allagamenti in via Isonzo a Montesilvano

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha eseguito questa mattina 11 gennaio un sopralluogo nel cantiere in via Isonzo, dove sono in corso i lavori anti allagamenti, con la realizzazione di nuovi sottoservizi e l’adeguamento delle linee fognarie. La ditta che sta operando è la Diodato di Sambuceto che sta eseguendo i lavori anche in altre vie limitrofe. Verrà inoltre realizzata una nuova pavimentazione stradale, nel tratto da via Chieti a via Firenze e una nuova rete di illuminazione con la messa a terra dei cavi e l’inserimento di nuovi pali in sostituzione di quelli ormai obsoleti. Nel primo tratto del lungomare le reti sono quasi completate e a breve si interverrà sul secondo, con il rifacimento dell'asfalto su tutta via Chieti fino al mare. Il cantiere dovrebbe essere completato entro i primi giorni di febbraio, e ora l'amministrazione comunale sta programmando la spesa per i nuovi asfalti da psare in prima vera. Durante il sopralluogo c'è stato anche il passaggio di consegne fra l'assessore Alessandro Pompei e l'assessore Deborah Comardi per la delega delle manutenzioni e servizi. Il sindaco ha dichiarato:

“Su via Isonzo, dal mese di novembre, stiamo realizzando degli importanti lavori di riqualificazione per risolvere l’annoso problema degli allagamenti , nel tratto da via Chieti a via Firenze, stiamo effettuando un intervento di adeguamento delle reti infrastrutturali delle acque bianche e l’interramento dei cavi dell’illuminazione pubblica. Opere che serviranno non solo per ammodernare gli asfalti e per realizzare le reti delle acque e la segnaletica orizzontale, ma per rendere le strade di Montesilvano più sicure”.

L'assessore Comardi ha ringraziato l'assessore Pompei per il lavoro svolto fino ad ora e per aver illustrato le opere di manutenzione effettuate sulle strade di Montesilvano, con tanti cantieri ancora da aprire come quello di via Adige particolarmente importante e delicato. L'assessore Pompei ha concluso:

“Abbiamo iniziato i lavori in via Isonzo dal mese di novembre e da alcuni giorni abbiamo ultimato anche i lavori in via Oglio, sulla quale rimane da fare solo l’asfalto, la realizzazione del tappetino di usura verrà invece effettuato solo con l’arrivo delle temperature più alte. Su via Oglio, in collaborazione con l’Aca, è stato effettuato il ripristino di 200 metri di linea fognaria e un tratto di rete idrica con i nuovi allacci per le abitazioni. Ho lasciato tutto nelle mani della mia collega di giunta Deborah Comardi, che sono certo farà un ottimo lavoro”.