Due cani vaganti all'uscita della circonvallazione al cimitero di Montesilvano recuperati da volontari e polizia stradale

Lieto fine per 2 cani che vagavano a Montesilvano nel pomeriggio dell'altro ieri, martedì 13 aprile.

Il caso inizia quando una volontaria dell'associazione Dog Village riceve la segnalazione per 2 cani vaganti in via Verrotti, nei pressi del parco delle Favole.

Si accerta poco dopo che si tratta di Byron e Whisky che sono molto conosciuti per le loro abituali fughe e per questo viene fornito a chi segnala la presenza degli 4 zampe il recapito del proprietario per l’eventuale recupero.

Più tardi, intorno alle ore 19 Carmelita Bellini, dopo diverse segnalazioni di cittadini, ha invitato una volontaria a recarsi sul posto visto che veniva riferito come che uno dei cani si trovasse in difficoltà tra il cimitero e la rampa della circonvallazione e il secondo lo invitava a uscire per liberarsi. Contestualmente il comando della polizia stradale ha richiesto alla Bellini un pronto intervento in quanto due agenti stavano trattenendo i due cani sulla rampa di uscita della circonvallazione del cimitero di Montesilvano, creando grande disagio alla viabilità per il rallentamento del traffico.

La volontaria giunta sul posto, in collaborazione con gli agenti della stradale, ha riscontrato come i cani fossero effettivamente Byron e Whisky, gli stessi del primo pomeriggio, quindi ha letto i chip e gli agenti hanno provveduto a contattare il proprietario invitandolo a venirli a ritirare immediatamente, con sanzione al seguito. «Questa volta tiriamo un respiro di sollievo per la storia a lieto fine di Byron e Whisky», fanno sapere dal Dog Village, «e per gli automobilisti che percorrevano quel tratto di strada. Si ricorda alla cittadinanza l’osservanza della legge in termini di custodia sui propri animali, passibile di sanzione amministrativa nel caso d’incauta della stessa».