I lupi a Montesilvano Colle, sbranato il cane di una famiglia

Lupi avvistati nella zona di Montesilvano Colle nella serata di ieri, mercoledì 2 novembre.

A riferirlo è una residente della zona che racconta come il suo amato cane Mia, un pinscher, sia stato aggredito e ucciso dall'attacco di almeno un lupo.

Tutto è accaduto nel giro di pochi secondi: i proprietari sono usciti con la loro amica a 4 zampe e mentre lei faceva i bisogni loro si sono accesi una sigaretta.

Poi, all'improvviso prima il cane ha iniziato ad abbaiare e subito dopo a lamentarsi fino a piangere. I padroni sono subito accorsi nella sua direzione ma già non c'era più niente da fare: i segni dell'aggressione erano evidenti e l'animale era già morto a causa dei profondi morsi. «Purtroppo la storia è molto drammatica», racconta la proprietaria, «perché già un paio di anni fa, durante il lockdown, la mamma di Mia subì la stessa sorte ovvero venne uccisa anche lei da un lupo. Mia suocera potè solo assistere impotente al lupo che l'afferrò dalla testa e la portò via. Spero solamente che non succeda a nessun altro perché è stata una situazione abbastanza traumatizzante, anche ritrovarla con tutti quei segni sul corpo».