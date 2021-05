Il cane Master della polizia mostra le sue abilità nella ricerca degli esplosivi all'evento del Dog Village [FOTO]

Il cane Master della polizia di Stato e la squadra cinofili di Pescara sono stati tra i protagonisti di "Miss & Mister Dog", l'evento organizzato dal Dog Village al parco della Libertà.

Gli agenti hanno mostrato la straordinaria abilità di Master nella sua specialità: la ricerca degli esplosivi.

I cani da lavoro sono impiegati in molte mansioni: antidroga, antimine, soccorso, ricerca e salvataggio, guida, pet therapy.

E possono svolgere incarichi impossibili per le persone grazie a caratteristiche peculiari quali olfatto, vista, conformazione fisica oltre a una profonda sensibilità esaltata dai sensi che sono infinitamente più sviluppati nel cane che nell'uomo. «Prima di indossare la pettorina e mettere le loro doti al servizio della comunità», si legge in una condivisione del Dog Village, «i nostri amici a quattro zampe effettuano mesi di duro addestramento; al fine di questo percorso cane e conduttore diventano un'unità unica, una coppia in cui l'affiatamento è perfetto. Parlare di loro, dopo averli conosciuti e visti in azione, è emozionante; una storia di amore e passione, di un impegno che va oltre l'orario di lavoro. Grazie ragazzi, grazie Master siete l'orgoglio di una intera nazione».