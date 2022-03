Cagnolina resta incastrata in un cancello a Montesilvano, liberata dai vigli del fuoco [FOTO-VIDEO]

Un cane di piccola taglia, un esemplare femmina, è stato liberato dai vigili del fuoco dopo che era rimasto incastrato in un cancello di una casa in via Livenza a Montesilvano.

La cagnolina è riuscita a inserire la testa e metà corpo ma poi nel tentativo di tornare indietro è rimasta incastrata.

I proprietari hanno così richiesto aiuto ai vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Distaccamento volontari che tramite l'uso di una cesoia pneumatica per allargare i due elementi verticali del cancello tra i quali l'animale, di nome Camilla, era rimasto bloccato.