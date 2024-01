Cane azzannato da un pitbull lungo la strada parco a Montesilvano, una cittadina chiede l'obbligo della museruola

Un cane è stato aggredito e azzannato da un pitbull lungo la strada parco a Montesilvano all'altezza di Santa Filomena.

A raccontare l'episodio è una cittadina tramite una condivisione nel gruppo Facebook "Montesilvano".

L'aggressione sarebbe avvenuta nella mattinata di lunedì 22 gennaio.

In base al racconto di quanto accaduto, un pitbull si sarebbe sganciato dalla sua padrona e avrebbe aggredito un meticcio. Lo avrebbe afferrato al collo, strattonandolo a destra e sinistra come uno straccio. «La fortuna», scrive la cittadina, «è che lo ha preso dal cappottino, ridotto a brandelli. Ho urlato con tutte le mie forze, fino a quando è arrivato un uomo con una tavola di legno, colpendo il cane ha mollato la presa e abbiamo potuto salvare il meticcio che per fortuna ha riportato solo qualche ferita in bocca e al collo. Io mi sono sentita male, figuriamoci la proprietaria».

«Qui a Montesilvano», ricorda la residente, «questi episodi sono molto frequenti anche con un finale tragico. Cosa possiamo fare per proteggere i nostri pelosetti e i nostri figli da queste situazioni? La polizia locale ha detto che in alcuni comuni c'è l'obbligo di museruola per alcuni tipi di cane. Mi rivolgo al sindaco, è possibile fare qualcosa, se fosse stato suo il cane, come si sarebbe comportato? Se siete d'accordo affinché anche qui a Montesilvano ci sia questa legge fatevi sentire, solo essendo uniti arriveremo a vincere. Sono contraria a questi metodi, ma per una semplice moda, dove ci sono proprietari non idonei, non si può rischiare più. Ci sono museruole morbide che non vogliono essere d'accanimento ma che ci possono salvare da queste situazioni, a volte mortali».