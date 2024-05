Il candidato sindaco D'Addazio: "Montesilvano da protagonista e non da ospite nella Nuova Pescara"

Il candidato sindaco del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Fabrizio D'Addazio, spiega come la sua eventuale squadra di governo si baserà soprattutto sulle competenze.

«Tenendo conto delle indicazioni dei partiti, i membri della squadra di governo cittadino saranno scelti soprattutto in base alle competenze, persone giuste nel posto giusto», dice D'Addazio.

È stato molto chiaro nell’intervista rilasciata a Rete 8 sulla scelta degli assessori in giunta Fabrizio D’Addazio: «La prima cosa che farò sarà quella di creare una buona squadra di governo. Sicuramente terrò conto delle indicazioni dei partiti ma la valutazione finale spetta me e la farò in base alle competenze».

Aggiunge D’Addazio, «voglio scegliere le persone giuste al posto giusto e, se fosse necessario, anche esterni alle liste elettorali». In vista nella Grande Pescara o Pescara, per D’Addazio «è importante far sì che l’ingresso di Montesilvano sia da protagonista e non da ospite. Per questo bisogna impegnarsi a migliorare la città, come ad esempio, la viabilità, le strutture e infrastrutture, la pedonalità. È un’opportunità per Montesilvano», conclude.

Il tour di Fabrizio D’Addazio prosegue nel comitato elettorale mobile e martedì 7 maggio si fermerà di fronte Porto Allegro. «Siamo noi che andiamo dai cittadini», ribadisce il candidato sindaco del centrosinistra.