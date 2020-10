Montesilvano, il campo bocce di via Salentina assegnato all'associazione Terra Mia

La struttura in legno e l'adiacente campo bocce di via Salentina, a Montesilvano, saranno gestiti per i prossimi tre anni dall'associazione Terra Mia che ha ricevuto in affido dal Comune la concessione sia dell'impianto sportivo che del chiosco. Il canone annuale è stato stabilito alla cifra di 1720 euro.

L'affidamento dell'area comporta anche la gestione, la manutenzione ordinaria, la custodia e la sorveglianza delle strutture ed attrezzature annesse. Per garantire la migliore fruibilità, l'associazione dovrà rispettare gli orari di accesso e di utilizzo che vanno dalle ore 10 alle 20 fino alla data del 31 marzo, e dalle ore 8 alle ore 24 nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre.