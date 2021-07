Riqualificato a Montesilvano il campo da basket "Marco Zitella" [FOTO]

Il campo da basket di via Salentina a Montesilvano, intitolato alla memoria di Marco Zitella, il giovane cestista scomparso nel 2011, è stato riqualificato.

Da troppo tempo l’area era in una condizione di scarso decoro, così l’amministrazione comunale ha deciso di dargli una nuova vita e colore nel rispetto della memoria di Marco in primis, ma anche per i tantissimi ragazzi che quotidianamente utilizzano gli spazi.

Gli street artist Raul33 e @zot19 in poche settimane hanno realizzato un vero e proprio capolavoro. Grazie anche a ColorMax per le vernici e all'ufficio tecnico per disponibilità e efficienza.

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale terminerà l'opera con l'installazione di nuove panchine, una nuova fontana, un albero e una spaziosa area cani. Verranno installate anche delle telecamere di videosorveglianza per evitare gli spiacevoli atti vandalici, che troppo spesso si sono susseguiti negli anni.