Campionato europeo under 20 di pallavolo a Montesilvano, l'assessore Pompei: "La città si conferma grande protagonista"

«Montesilvano si conferma grande protagonista nell’ospitare eventi sportivi di prestigio».

A dirlo è l'assessore comunale allo Sport, Alessandro Pompei.

La città infatti, il prossimo settembre, insieme con Vasto, ospiterà il campionato europeo di pallavolo Under 20.

Un’occasione importante per la città, che accoglierà atleti provenienti da tutta Europa. Ma quello del 2022 sarà un calendario fitto di appuntamenti per Montesilvano, che ospiterà anche eventi di rilievo internazionale. Tra gli appuntamenti in programma ci sono i campionati italiani giovanili di Triathlon, previsti a giugno, che tornano in città dopo il successo del 2021 con oltre quattromila presenze complessive, e i Campionati Europei di calcio a 5 per sordi, in cartellone a ottobre.

Orgoglioso di questi risultati si dice Pompei: «Continuiamo come amministrazione a puntare forte sul turismo sportivo cercando di destagionalizzare la nostra proposta e in quest’ottica l’Europeo è proprio la ciliegina sulla torta, perché si svolgerà nella seconda metà di settembre e porterà sul nostro territorio atleti da tutte le nazioni europee. Un ringraziamento va alla Regione Abruzzo nella persona del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ha subito colto l’importanza dell’evento e si è speso per poterlo portare in Abruzzo e a Montesilvano».