A Montesilvano i campionati italiani giovanili il 5 e il 6 giugno, strade chiuse per l'evento

Montesilvano ospiterà nel prossimo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 giugno, i campionati italiani di triathlon giovanile.

Attesi in città più di 1.800 gli atleti per una manifestazione, che in assenza del Covid, ospiterebbe oltre 8 mila presenze.

I partecipanti si sfideranno a caccia del titolo nazionale di aquathlon, specialità del triathlon, e della Coppa Italia e Trofeo Italia di triathlon.

Scenario dell'evento, organizzato dall’assessore allo Sport, Alessandro Pompei, sarà il lungomare Aldo Moro, all'altezza di via Marinelli nella spiaggia libera dell’area Jova Beach Party, dove si raduneranno i triatleti per la partenza e dove arriveranno per la chiusura della loro gara.

L'evento è organizzato dal Forhans Team in collaborazione con l'associazione sportiva Project Ultraman Montesilvano, e con la Fitri, che sarà presente in tutte le gare in programma con il proprio staff per consentire la perfetta riuscita dei due giorni di gara. «È un onore ospitare un evento così prestigioso nella nostra città», dice Pompei, «la nostra amministrazione comunale ha sempre creduto che lo sport sia uno straordinario veicolo di promozione turistica e per questo motivo auspichiamo l’organizzazione di manifestazioni sportive come queste, capaci di attirare appassionati e atleti da ogni parte d’Italia. Il nostro territorio, grazie alle risorse naturali presenti, ben si presta a queste gare. La città, inoltre, anche in passato ha ospitato eventi di triathlon importanti ed è stata la sede di preparazione di campioni mondiali. Ci auguriamo che da questo tricolore emergano giovani di grandi qualità, le future stelle di questa disciplina tanto amata e seguita. Tutti i nostri sforzi per accogliere oltre 1800 atleti saranno sicuramente ripagati da momenti emozionanti di grande agonismo e di soddisfazioni. Montesilvano resterà nella memoria di questi giovani e per noi è un grandissimo risultato».

«Lo sport riparte e il triathlon è in prima linea», aggiunge Gianluca Calfapietra, ex azzurro del triathlon e presidente del Forhans Team, «questi campionati italiani giovanili di Montesilvano, rappresentano la gara più importante della stagione per i giovani triatleti, e insieme alla Federazione italiana triathlon ci siamo impegnati per far si di poterli organizzare seguendo tutti i protocolli di sicurezza. Per questo lancio un appello a tutti coloro, atleti, tecnici e accompagnatori, di contribuire a rispettare e far rispettare le normative previste, per far si che l'evento lasci il segno dopo un anno e mezzo di stop alle gare. Vorrei ringraziare il Comune di Montesilvano per aver accettato questa sfida e per il grande supporto che ci hanno dato, a partire dal sindaco Ottavio De Martinis e dall’assessore allo sport Alessandro Pompei, e dall'assessore allo sport della Regione Abruzzo Guido Liris. Le istituzioni hanno subito creduto a questo progetto mettendo in campo tante risorse, ed è soprattutto grazie a loro che oltre 1800 atlete e atleti daranno vita ad un week end di sport indimenticabile. Così come ringrazio i partner commerciali dell'evento per il prezioso contributo necessario all'organizzazione dell'evento».

Le strade chiuse

A partire da domani, venerdì 4, fino a domenica 6 giugno dalle ore 17 alle ore 20 chiuso il tratto del lungomare da via Marinelli a via Torrente Piomba. Sabato 5 giugno dalle 7 alle 20 chiuso anche il tratto di lungomare tra viale Europa e via Torrente Piomba. Domenica 6 giugno dalle ore 7 alle 20 chiuso anche il tratto di lungomare tra viale Europa e via Adige.

Il programma dell'evento

Sabato 5 giugno

Campionati Italiani Aquathlon Giovani

08.00 – 08.50 check in zona cambio Junior M/F e Youth B M/F

09.00 Start Ju Donne (750m –3km)

09.45 Start Ju Uomini (750m –3km)

10.30 Start Youth B Donne (400m – 1,5km)

11.00 Start Youth B Uomini (400m – 1,5km)

11:10 . 12:00 check out zona cambio Junior – Youth B

12.00 Premiazione categorie Ju e Yb

12.00 – 12.50 check in zona cambio Youth A M/F

13.00 Start Youth A Donne (400m – 1,5km)

13.30 Start Youth A Uomini (400m – 1,5km)

14:00 – 14:50 check out zona cambio Youth A

14.30 Premiazione categorie Ya

Trofeo Italia Aquathlon

14.50 – 15.40 check in zona cambio Ragazzi M/F

16.00 Start Ragazze (200m - 1km)

16.30 Start Ragazzi (200m - 1km)

16.50 Termine gare e check out zona cambio Ragazzi

17.00 Premiazione categoria Ragazzi

Domenica 6 giugno

Coppa Italia Triathlon

07.00- 07.45 check in zona cambio Junior e Youth B

08.00 Start Sprint Ju e Youth B Donne (750m – 20km – 5km)

09.30 Start Sprint Ju e Youth B Uomini (750m – 20km – 5km)

10.40 – 11:30 check out zona cambio Junior e Youth B

11:30 Premiazioni Junior e Youth B

11.30 – 12.15 check in zona cambio Youth A

12.30 Start SuperSprint Youth A Donne (400m – 10km – 2,5 km)

13.30 Start SuperSprint Youth A Uomini (400m – 10km – 2,5 km)

14.15 – 15:00 Check-Out zona cambio Youth A

15:00 Premiazioni Youth A

Trofeo Italia Triathlon

15.00 – 15.45 check in zona cambio Ragazzi

16.00 Start Ragazze (200m – 3km – 1km)

16.30 Start Ragazzi (200m – 3km – 1km)

16:45 Check-Out zona cambio Ragazzi

17:00 Premiazioni Ragazzi e fine manifestazione