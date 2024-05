Tornano a Montesilvano i campionati italiani di triathlon e acquathlon: le strade chiuse e i divieti

Per il quarto anno consecutivo Montesilvano ospiterà i campionati italiani di triathlon acquathlon. Appuntamento il primo giugno e il 2 giugno, in collaborazione con la Federazione italiana triathlon. Montesilvano è pronta ad ospitare 1200 atleti provenienti da tutta Italia per un totale di 5000 presenze. Assolta novità di questa quarta edizione, la collaborazione tra la Forans Team, la Blue Academy di Montesilvano e l’Istituto scolastico Direzione didattica, che ha aderito al progetto “Il Triathlon entra a scuola” con ben 26 classi. Il 5 giugno quasi 500 ragazzi si cimenteranno in una simulazione di Duathlon, bici e corsa, presso il parcheggio del Pala Dean Martin di Montesilvano.

Ci saranno, per consentire lo svolgimento della manifestazione, delle chiusure di alcune strade e divieti, in considerazione del fatto che su via L’ Aquila è in corso, in questi giorni, anche un importante lavoro anti-allagamento. Le chiusure saranno: dalle ore 8:00 del 31 maggio alle ore 20:00 del 2 giugno, la chiusura del traffico riguarderà parte di via Aldo Moro, nel tratto di via Isonzo/via Marinelli. Dalle ore 7:00 alle ore 19.30 del primo giugno, la chiusura al traffico riguarderà parte di via Aldo Moro nel tratto di via Torrente Piomba/via Europa. Dalle ore 7:00 alle ore 19:30 del 2 giugno, sarà interdetta parte di Via Aldo Moro nel tratto di via Arno, viale Europa e dell’anello costituito dai tratti di via Marinelli (via Moro/via Sulmona), via Sulmona (via Marinelli/via L’Aquila), via L’Aquila (via Sulmona/via Firenze), via Firenze (via L’Aquila/via Isonzo), Isonzo (via Firenze/via Moro).