Proseguono a Montesilvano i campionati italiani di scacchi: sabato 25 settembre le semifinali

Proseguono a Montesilvano i campionati italiani di scacchi serie master e femminile. Dopo i turni iniziali di ieri 23 settembre, oggi venerdì 24 settembre i tabelloni si sono ormai quasi completati, mentre domani 25 settembre si giocheranno le semifinali in attesa delle finalissime di domenica 26 settembre.

Nel girone A in testa ci sono Obiettivo Risarcimento di Padova e Worldtradinglab 64 di Modena: hanno 12 punti, con sei vittorie su sei. Nel girone B Fischer Chieti comanda la classifica a 11 punti con cinque vittorie e un pareggio ed è sicura della semifinale. Nel Cis Femminile, invece, dopo tre turni su sette, comanda a punteggio pieno Caissa Italia Pentole Agnelli, mentre seguono a 4 Mimosa Dragonfly, Pedone isolano e Fischer Chieti.

Sono oltre 1.300 le persone arrivate in città per la manifestazione fra concorrenti, dirigenti e accompagnatori con 300 partite online su scacchiere elettroniche in tutto il mondo, 500 mila collegamenti da utenti che seguono i match e oltre un milione di contatti sulle piattaforme digitali e 50 ore di diretta tv. La sede del Cis Scacchi è il Grand Hotel Adriatico.

L’iniziativa, come disposto dalla la Federazione Scacchistica Italiana, è organizzata dall'Asd Circolo Scacchi Fischer di Chieti. Sedici le squadre partecipanti per la categoria master, otto per la femminile.