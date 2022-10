Iniziati a Montesilvano i campionati europei di futsal per sordi

Iniziati a Montesilvano gli attesi campionati europei di futsal per sordi. Dal 13 al 22 ottobre si terranno le sfide che coinvolgeranno anche Città Sant'Angelo e Pescara. Sono 600 gli atleti arrivati in rappresentanza di 20 nazioni e 26 formazioni fra maschili e femminili. Un evento fortemente voluto dal sindaco Ottavio De Martinis. Un evento organizzato grazie anche alla collaborazione tra la Federazione, gli sponsor che sostengono l’Italia e la Lega nazionale dilettanti, Divisione calcio a cinque, che permetterà di avere a Montesilvano la troupe di Sky per gli highlights delle partite. Il sindaco ha dichiarato:

"Dopo aver ospitato e gioito per gli europei under 20 di volley - affema il sindaco De Martinis -, grazie allo straordinario risultato dell’Italia, arriva a Montesilvano un’altra kermesse davvero unica, con l’auspicio che la nostra città possa portare le stesse fortune alla nazionale italiana. Nell’edizione precedente di questa competizione internazionale, disputata in Finlandia, i nostri azzurri si sono piazzati al terzo posto. Da parte nostra e di tutti gli appassionati che sosterranno l’Italia l’augurio è quello di migliorare lo scorso risultato, centrando la vittoria finale. L’amministrazione comunale si è da subito prodigata per accogliere al meglio i giocatori, lo staff tecnico e organizzativo e i tifosi che arriveranno da ogni parte d’Europa. Montesilvano negli ultimi anni si è distinta a livello nazionale in quanto ad accessibilità turistica balneare: numerosi sono stati i riconoscimenti di carattere territoriale ma anche per la sensibilità e l’empatia mostrata dai nostri uffici comunali e dalle nostre strutture ricettive e anche in questa occasione, sono certo, confermerà questa sua bella e importante vocazione. Un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti in gara. Ad Maiora!".

Soddisfatto anche l'assessore Alessandro Pompei:

"Siamo molto contenti di ospitare a Montesilvano il Campionato Europeo di Futsal sordi, una competizione molto importante che vedrà coinvolte 16 squadre maschili e 10 femminili in rappresentanza di 20 nazioni. Facciamo un enorme in bocca al lupo alle nostre Nazionali per gli ambiziosi obiettivi durante le gare, che si svolgeranno per nove giorni, nella nostra città. In questi giorni Montesilvano sta vivendo una bellissima stagione sportiva grazie ai numerosi eventi internazionali disputati al Palazzetto dello Sport Corrado Roma. Questa manifestazione è molto prestigiosa e ci candidiamo ad essere un punto di riferimento per la Federazione Sport Sordi Italia con i nostri impianti e con le nostre strutture alberghiere. Da parte nostra ce la metteremo tutta per garantire l’accoglienza che questa competizione merita e per far vivere dei giorni indimenticabili a tutti i protagonisti. Auguro il meglio a tutte le squadre e a tutti coloro che vivranno questa meravigliosa avventura".