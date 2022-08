Paura a Montesilvano, a fuoco un camper all'uscita della circonvallazione zona cimitero [VIDEO]

Momenti di paura nella serata di oggi 11 agosto a Montesilvano, dove un camper è andato a fuoco nella zona dell'uscita della circonvallazione vicino al cimitero. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano che ha subito messo il mezzo in sicurezza. Nessuna conseguenza per gli occupanti. La strada che conduce dal cimitero fino all'ingresso della circonvallazione è stata chiusa al traffico per pochi minuti in modo da consentire l'intervento dei vigili del fuoco.

