Si è chiusa con la presenza del presidente Marsilio la campagna elettorale del sindaco di Montesilvano De Martinis

Anche il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha concluso la sua campagna elettorale con un evento che si è svolto giovedì 6 giugno nel Pala Dean Martin. Il primo cittadino, che cerca la riconferma con la lista "Montesilvano Sceglie" appoggiata da tutto il centrodestra, ha avuto fra gli ospiti anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Mascilio:

"Una bellissima serata ha incorniciato la chiusura della campagna elettorale della Lista Civica “Montesilvano Sceglie Ottavio De Martinis Sindaco”. Un fiume di persone strette intorno a me e e ai 24 candidati della lista, ieri sera in festa al Pala Dean Martin, una delle location più belle e rappresentative della nostra città. Un ringraziamento particolare al presidente della Regione Marco Marsilio per la presenza e l’apporto manifestato in questi anni e per le parole di stima proferite ieri sera, in apertura di serata. Sono ancora commosso e profondamente emozionato dal calore e dall’affetto che tutti voi mi state dimostrando in questi giorni. Vi ringrazio tutti, uno ad uno, anche a nome del bel gruppo di candidati della lista “Montesilvano Sceglie”

Ricordiamo che a Montesilvano sono solo due i candidati alla poltrona di sindaco: oltre a De Martinis, Fabrizio D'Addazio del centrosinistra e M5s. Inizialmente la Lega aveva scelto di correre da sola a Montesilvano proponendo la candidatura di Anthony Aliano, ma poi De Martinis e i vertici locali dei partiti di centrodestra sono riusciti a ricucire lo strappo presentandosi uniti alle urne.