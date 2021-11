Convegno sul camoscio appenninico nella sala consiliare del Comune di Montesilvano

“M'ammalia 2021 - Il camoscio appenninico, meraviglia della natura”.

Questo il titolo del convegno in programma nella sala consiliare del Comune di Montesilvano domani, venerdì 26 novembre.

L'appuntamento è in programma alle ore 16.

A organizzare l'evento dedicato al camoscio d'Abruzzo, in occasione della settimana dei Mammiferi, sono l’associazione GaiAbruzzo in collaborazione con il Fai Delegazione di Pescara e con il patrocinio del Comune.

Un animale speciale che vive da sempre sull’Appennino abruzzese. Con la proiezione di foto e video sul camoscio e sulla grande fauna d’Abruzzo a opera dell’autore del libro Il camoscio appenninico, meraviglia della Natura, verrà illustrata la biologia e la storia di questo bellissimo animale. Simbolo delle nostre montagne, il camoscio d’Abruzzo è un animale speciale che vive da sempre sull’appennino abruzzese. L’assessore all’Ambiente e vice sindaco Paolo Cilli porterà il saluto dell’amministrazione comunale.

Interverranno Patrizia D’Annunzio, membro dell’AtIt e del Girc, per introdurre la settimana dei mammiferi con la proiezione del powerpoint “Mammiferi nell’antropocene” ed Eugenio Di Zenobio, Guida Naturalistica dal 2004 (associato ad Aigae, svolge la professione di guida nei parchi e riserve naturali della Regione Abruzzo, illustrerà gli aspetti ambientali e storici del territorio, nonché gli aspetti biologici della fauna selvatica. Di Zenobio, laureatosi in Giurisprudenza, ha poi conseguito negli anni una notevole esperienza nel campo della conservazione naturalistica, collaborando con parchi e associazioni in studi e progetti di ricerca. In particolare si è occupato di censimenti faunistici, e di monitoraggio e conservazione del camoscio d’Abruzzo e aquila reale. La sua grande conoscenza delle montagne abruzzesi e gli studi effettuati sulla fauna appenninica, lo hanno portato a diventare un esperto fotografo naturalista, dove utilizza la fotografia non come un fine, bensì come mezzo per divulgare e far conoscere le bellezze naturali dell’Abruzzo nel mondo.