Camion in via Tamigi a Montesilvano nonostante il divieto di transito: "Fanno danni e scappano via"

Un cittadino ci ha scritto per segnalare una situazione "ormai non più tollerabile" in via Tamigi, a Montesilvano, nei pressi dell'incrocio con via Salinello.

Si tratta di una strada dove vige il divieto di transito per i camion che, però, "non viene rispettato da nessuno e il Comune non effettua alcun controllo", spiega l'uomo, che in soli due mesi si è ritrovato il recinto della propria abitazione "colpito dai tir per ben due volte, subendo ingenti danni, l'ultimo ieri pomeriggio, con il conducente del camion che è scappato via come se nulla fosse. Qui regna l'anarchia, è davvero una vergogna".