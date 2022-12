Presentato il calendario della polizia locale di Montesilvano, De Martinis: "Orgoglioso del lavoro e della generosità degli agenti"

Presentato anche quest'anno dall'amministrazione comunale di Montesilvano il calendario della polizia locale. L'edizione 2023 è stata realizzata grazie al fumettista locale Marco D'Agostino, L’artista, in forza al comando della polizia locale, ha disegnato con le matite colorate 12 tavole come i mesi dell’anno. Nella copertina è raffigurato il tema della guerra in Ucraina con delle colombe che lanciano dei ramoscelli di ulivo. Nelle pagine successive sono state affrontate varie tematiche: dall’emergenza energetica a quella idrica fino alla pandemia per poi passare alla lotta contro la criminalità e agli abbandoni dei rifiuti. Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato:

"Sono orgoglioso degli agenti guidati dal comandante Nicolino Casale, grazie al loro lavoro, spesso anche silente, è stata garantita sul territorio sicurezza e legalità in tutto il 2022. Durante la presentazione del calendario poi ho rinnovato il benvenuto ai nuovi uomini e alle nuove donne, che per la prima volta quest’anno hanno indossato una divisa. Nei prossimi giorni celebreremo il 25esimo anniversario della Befana del Vigile, anche con un annullo filatelico. Questo evento di solidarietà nel corso degli anni, grazie alla generosità della nostra polizia municipale, ha donato tonnellate di alimenti a persone bisognose. Un gesto che ha riempito il cuore di tanti montesilvanesi e che si rinnoverà anche nel mese di gennaio."