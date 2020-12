Gli agenti della polizia locale di Montesilvano diventano supereroi, ecco il calendario 2021

Gli agenti della polizia locale disegnati come dei supereroi dal cuore grande dal bravissimo illustratore Marco D'Agostino. Le rappresentazioni grafiche fanno parte del calendario 2021 e sono state realizzate con la tecnica dell'acquarello e del pastello.

Disegni che ripercorrono le attività della polizia locale di Montesilvano, impegnata sul territorio per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, nonostante la cronica carenza di organico. A tale proposito il sindaco De Martinis ha annunciato che ci saranno nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di nuovo personale. Previsti 12 stagionali e 6 figure a tempo indeterminato.

"È stato un anno difficile, in cui abbiamo perso anche il nostro comandante storico Giustino Fanti, punto di riferimento e nostro storico maestro di vita - ha affermato il comandante Nicolino Casale - Sono diminuite le contravvenzioni rispetto al 2019, ma è pur vero che il lockdown ha ridotto notevolmente il traffico stradale".

Questi i numeri relativi all'anno in corso:

7.150 infrazioni semaforiche

133 mancate assicurazioni

4 multe per guida in stato ebbrezza

1 segnalazione per stupefacenti

75 fototrappole

66 infrazioni ai vari Dpcm

50 sanzioni per deiezioni canine

230 verbali amministrativi

135 incidenti, con 96 feriti

oltre 3000 autoveicoli controllati

Dal comando fanno sapere che la linea dura sarà intensificata per coloro che non rispetteranno il decoro urbano, con ordinanze ferree per quanto riguarda le vetrine e i pali dell'illuminazione utilizzati per le affissioni selvagge, ma anche per i proprietari di cani che non raccolgono da terra i loro bisogni.