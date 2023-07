Cagnolino azzannato e ucciso da due pitbull lungo la strada parco a Montesilvano

Brutta vicenda quella riguardante un cane di 13 anni, Rudy, un jack russell rimasto ucciso a seguito di un'aggressione subita mentre stava passeggiando con la sua padrona, una 60enne di Montesilvano, lungo la strada parco. Il figlio della donna, da noi contattato, ha raccontato che la madre stava passeggiando tranquillamente con il cane quando da un cancello lasciato aperto, sarebbero usciti i due pitbull che hanno iniziato ad abbaiare avventandosi contro il cagnolino.

La donna a quel punto d'istinto lo ha preso in braccio ma i cani sarebbero letteralmente riusciti a strapparglelo dalle mani, per poi trascinarlo per qualche metro mentre continuavano ad azzannarlo provocandogli ferite e lesioni. Le urla hanno richiamato l'attenzione del proprietario dei due pitbull, che è uscito per cercare di richiamarli e di fermarli senza riuscirci. La donna, disperata, è riuscita a strapparlo dalle fauci dei due cani gettandolo in un giardino vicino per poi recuperarlo e correre verso la clinica veterinaria Saline dove è stato operato d'urgenza e soccorso, ma purtroppo nonostante gli sforzi del personale sanitario che il figlio ha voluto comunque ringraziare, Rudy è deceduto per le gravi lesioni riportate.