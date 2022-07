Tragedia a Montesilvano: senzatetto trovato morto all'interno di un'auto abbandonata

Un cadeve è stato rinvenuto in un auto parcheggiata e abbandonata nei pressi dello svincolo della variante ss 16 di Santa Filomena, proprio davanti all'ex Sprar di Montesilvano. Sul posto si trovano i carabinieri. Da prime notizie sembra che il decesso risalirebbe almeno a due giorni fa.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo sia uno straniero di origine marocchina di 53 anni senza fissa dimora, che negli ultimi giorni aveva trovato riparo in quel furgone abbandonato per trascorrere la notte e che tutti i giorni sembra si recasse nella Casa della Solidarietà della Caritas lì accanto per pranzare. L'uomo avrebbe avuto un malore già un mese fa e sarebbe stato portato in ospedale.

Ad accorgersi del cadavere è stato un residente nelle prime ore del mattino. Ad attirarlo il terribile odore che arrivava dal furgone. All'interno ha visto quindi l'uomo ormai deceduto e già in stato di decomposizione. Un uomo che aveva incontrato altre volte e cui, ha detto, ogni tanto aveda dato anche qualche soldo per tirare avanti. E' stato lui ad allertare i carabinieri che subito dopo, alle 7.45 circa, erano sul posto. Con loro anche il magistrato di turno Rosangela di Stefano. Sarà eseguita l'autopsia dal medico legale. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.