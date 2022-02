"C'era una volta Montesilvano", la mostra d'arte con 25 opere donate da Mimmo Sarchiapone [VIDEO]

Una mostra permanente dal titolo "C'era una volta Montesilvano" è stata inaugurata in municipio questa mattina, mercoledì 9 febbraio.

Esposte, in una saletta dedicata, 25 opere donate dall'artista Mimmo Sarchiapone, con la tecnica a matita, opere che ricordano la Montesilvano di un tempo.

Scatti che mostrano come tante cose siano cambiate nel corso degli anni.

«Simpaticamente, posso affermare che mi sono fatto proprio un bel regalo», dice il sindaco Ottavio De Martinis che oggi festeggia il compleanno, «più in generale credo che questo sia un regalo per tutta la cittadinanza. In questi splendidi disegni, possiamo ripercorrere tanti anni di storia. È evidente che c'è stata una profonda mutazione, come del resto accade in tutte le città. I miei luoghi-simbolo? Difficile scegliere, ma il Mulino in zona grandi alberghi e Villa Delfico rappresentano una parte del mio cuore, come del resto la zona di Villa Verrocchio in cui sono cresciuto».

Questo aggiunge l'artista Sarchiapone: «Ho esposto due anni fa queste opere nel corso di una manifestazione ai colli di Montesilvano denominata "Accendiamo il borgo" e in quella circostanza abbiamo iniziato a pensare a questa mostra. È un sogno che si realizza quindi. Sono affezionato in particolare a una immagine, che è quella di via Marinelli: vederla oggi e paragonarla a com'era una volta, ci fa capire quante cose sono accadute nel frattempo. Io sono innamorato di Montesilvano, pur essendo nativo di Pescara e pur essendo stato per molti anni a Bologna e Firenze per lavoro, fino al 1995. Ecco, proprio questa mia lontananza mi fa ancora più apprezzare la bellezza dei nostri luoghi, da preservare, conservare e migliorare. Spero che queste opere possano essere di gradimento e allo stesso tempo utili per conoscere una parte di storia di Montesilvano».