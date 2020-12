Buoni spesa a Montesilvano: al via le richieste online, l'elenco delle attività che hanno aderito

A partire dalle ore 17 di oggi lunedì 7 dicembre, è attivo il link del Comune di Montesilvano per richiedere i buoni spesa che il Governo ha messo a disposizione anche per questa seconda ondata della pandemia. Con i ticket si potranno acquistare generi alimentari e beni di prima necessità.

Le domande verranno valutate ed accolte entro le ore 24,00 di domenica 13 dicembre. Per chi è impossibilitato all'accesso telematico è in funzione il servizio del Centro Operativo Comunale, rintracciabile telefonicamente al numero 085-4481235 ogni mattina dalle 9 alle 12 nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.

I buoni spesa sono a disposizione dei soli residenti a Montesilvano in grado di dimostrare lo stato di disagio. Se si beneficia già di altre misure di sostegno al reddito a carattere pubblico come il reddito di cittadinanza, l'assegno di disoccupazione, la cassa integrazione, contributi, sovvenzioni e ammortizzatori sociali, scatta l'esclusione. Stesso discorso vale per chi ha un reddito superiore a a 800 euro netti per le famiglie composte da 1 o 2 persone, 1000 euro netti per i nuclei familiari fino a 4 componenti e 1200 euro netti con almeno 5 persone registrate nello stato di famiglia. Si valuterà anche lo stato patrimoniale relativo a conti correnti bancari e/o postali che non devono ammontare a oltre 5000 euro.

Ecco le 16 attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità che hanno aderito all’iniziativa del Comune:

Macelleria 2M via Vestina 355

Conad Ardente via Verrotti e via Muzii

Conad Bingo Orione via Vestina

Salumeria In.b.e.r. via Saline 5

Sapori di Mare via Vestina 221

Lidl S.p.a. corso Umberto 451

Coop Alleanza corso Umberto 25

Acqua & Sapone Galleria Europa 2, c.so Umberto, via Sospiri e via Vestina

Todis via Egitto e via Verrotti

Md c.so Umberto 332

Oasi corso Umberto 334.

Il link per la compilazione della domanda è il seguente: https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/