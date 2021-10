La segnalazione di un lettore: "Pericolosa buca presente da mesi in via Verrotti di fronte al parco delle favole" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una pericolosa buca, delimitata da tre coni stradali, in via Verrotti di fronte al parco delle favole:

“Buca profonda circa trenta centimetri e presente da oltre due mesi di fianco ai cassonetti della spazzatura posti all'angolo Nord del "Parco delle Favole": la buca è delimitata da tre birilli che vengono facilmente urtati dai mezzi in transito rendendola, di fatto e soprattutto al buio, invisibile: in comune attendono che si verifichino disastri o tragedie per intervenire con una sistemazione decente? Lungo la stessa strada ci sono diverse buche rattoppate alla bell'è meglio che si sono di nuovo riavallate divenendo, di fatto, vere e proprie trappole per automobilisti, motociclisti e ciclisti: perché eseguire lavori "tanto per" in maniera inutile e costosa? "