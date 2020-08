È un ex dipendente comunale di Pescara l'uomo morto dopo un malore in moto a Montesilvano

È un ex dipendente comunale di Pescara, come riferisce "Il Centro" l'uomo che ieri pomeriggio, mercoledì 19 agosto, è morto in via Massimo D'Antona a Montesilvano dopo aver accusato un malore fatale mentre era in sella al suo scooter.

Si chiamava Bruno Scevola e avrebbe dovuto compiere 69 anni.

Scevola, dal 2018, gestiva anche uno dei 30 orti sociali creati dal Comune di Montesilvano.

Il 68enne ha accusato un malore mentre in sella al suo scooter a poca distanza da via Senna dove viveva con la moglie Lucia. Ha accostato il veicolo e si è accasciato al suolo. Purtroppo non c'è stato modo di rianimarlo. Lascia anche la figlia Barbara.

Le esequie sono in programma oggi pomeriggio, giovedì 20 agosto, nella chiesa Beata Vergine del Carmelo (Villa Carmine-Chiesa grande) alle ore 16 muovendo dall'abitazione di Scevola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto agenzia funebre Aeterna)