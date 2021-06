Presentato il nuovo brand "Montesilvano è" dell'amministrazione comunale De Martinis

Il nuovo logo affiancherà quello istituzionale del Comune di Montesilvano con le varie declinazioni in base alle attività e servizi da pubblicizzare

Presentato questa mattina il nuovo brand “Montesilvano è”, il brand dell’amministrazione comunale De Martinis. Il logo nelle sue varie declinazioni affiancherà quello istituzionale del Comune, e ha lo scopo di accrescere la riconoscibilità turistica della città, con una rosa dei venti e anche nell’immagine stilizzata del gioiello presentosa, con i colori azzurro del mare, verde delle colline e giallo del sole.

De Martinis ha parlato di un logo fortemente voluto e che connota l'operato dell'amministrazione di centrodestra, un biglietto da visita per promuovere a livello turistico il territorio in tutte le sue peculiarità.

"Non a caso il simbolo riprende il gioiello della presentosa, un “pegno” d’amore che il fidanzato, nella tradizione abruzzese, regala alla futura moglie prima delle nozze. "Montesilvano è" è una dichiarazione d’amore. Questo logo rappresenta la nostra promessa di rendere Montesilvano ancora più bella. Ringrazio lo Studio DeNardis Monaco per l’impegno e il lavoro di questi mesi e per l’ottimo risultato raggiunto”.

Alessandra Bruni, dello studio DeNardis Monaco, ha spiegato che il brand parte dai simboli della tradizione e della storia locale, fatto di linee e di triangoli fino alla creazione di una forma dinamica, moderna, allegra, leggera:

"La “è” che compone il marchio rafforza il concetto della città e darà visibilità e vivacità. Montesilvano è tante cose, l’unione di servizi, di attenzione al cittadino, cultura, mobilità, turismo e tanto altro. Esprime positività ed è un qualcosa di cui abbiamo tutti bisogno per ripartire. Nel logo c’è tutto l’Abruzzo. Il claim è “Nata per accoglierti”, come la mission di questa amministrazione. Montesilvano è nelle varie declinazioni: ambiente, sociale, mobilità, sport, cultura, turismo e servizi”.

L'assessore Comardi ha parlato di un altro importante tassello per la promozione del territorio anche a livello internazionale, con un grande lavoro di squadra e il logo rappresenta le tante sfaccettature e attività presenti a Montesilvano. L'assessore Aliano ha aggiunto:

“Questo è un marchio che alle spalle deve avere fattori di qualità e chiunque guarderà questa comunicazione dovrà riconoscere il Comune di Montesilvano come propositore e offerente di servizi di qualità. Vogliamo conferire alla città un carattere manageriale nella gestione amministrativa , noi siamo a tutti gli effetti un'impresa, una società che punta sul benessere dei residenti e dei turisti.

Puntiamo a cogliere segmenti utili per offrire servizi importanti e per catturare l’attenzione nel turismo attivo e passivo capace di generare un importante indotto. Montesilvano siamo certi che potrà essere allettante con un brand del genere, un marchio riconoscibile ovunque anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione”.

L'assessore Santavenere, infine, lo definisce un brand emozionante fatto con passione e volontà degli amministratori di rendere Montesilvano una città aperta:

"È importante per Montesilvano riscoprire la propria identità attraverso gli elementi naturali e la propria storia, guardando al progresso per una mentalità più smart”.