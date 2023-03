Assegnato il box per aprire un bar nel mercatino ittico del lungomare di Montesilvano: 33 le offerte ricevute

Il mercatino ittico sul lungomare di Montesilvano avrà un chiosco per la somministrazione di bevande ed alimenti. Ha avuto riscontro positivo il bando pubblicato dall'amministrazione comunale con scadenza giovedì 23 marzo per l'assegnazione del box attualmente libero dove si potrà aprire un bar o comunque un'attività aperta al pubblico. Il bando, lo ricordiamo, era stato voluto dall'assessore Francesco Di Pasquale per arrivare a riqualificare e a rendere più vivo non solo il mercatino ittico del pesce ma anche quell'area del lungomare.

Sono 33 le offerte pervenute, e quella vincitrice con il prezzo più alto si è aggiudicata il bando con 13.050 euro per la locazione d'affitto di un anno. L'assessore, in fase di pubblicazione del bando, aveva dichiarato:

“In un ‘ottica di riqualificazione di quella parte di riviera consegneremo alla città uno spazio rinnovato ed esteticamente migliore entro il mese di maggio, alle porte della nuova stagione estiva. C’è stata grande condivisione con tutto il consiglio comunale e anche l’opposizione ha collaborato per accelerare l’iter del bando, affinché quello spazio possa essere più fruibile e accogliente per tutti. Ospiteremo, inoltre, anche eventi musicale e artisti organizzati dall’amministrazione comunale. Appena approvato il bilancio provvederemo a sistemare la vetrata del box, che non sarà più fissa ma mobile per avere un ingresso più ampio alla struttura e provvederemo a sistemare il bagno e l’antibagno come richiede la legge”.