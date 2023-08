Boschetto abbattuto in via Vestina a Montesilvano: presentata un'interrogazione dal M5s in commisione urbanistica

Nuovo intervento dell'architetto Giuseppe Di Giampietro di webstrade e del comitato di quartiere Smpp1 sulla questione del boschetto di alberi tagliato in via Vestina su un terreno privato per una demolizione e ricostruzione edilizia. Di Giampietro che aveva chiesto risposte al Comune considerando le attuali norme che impongono regole anche per i terreni privati per quanto riguarda l'abbattimento di alberi sani, fa sapere tramite il consigliere comunale del M5s Giovanni Bucci che il caso è stato oggetto di un'interrogazione durante la seduta della commissione comunale urbanistica:

"Il sindaco De Martinis non risponde alle nostre segnalazioni sul massacro ambientale di via Vestina, forse troppo impegnato con feste e inaugurazioni. Ma ci ha deluso anche il giovane assessore al Verde di Montesilvano Alessandro Pompei che, dopo averci richiesto di smentire che lui non sapesse nulla della vicenda dell’ecocidio di via Vestina, non ha risposto alle nostre chiamate, e alle richieste di farci sapere cosa sta facendo per rimediare alla distruzione del verde della via Vestina. Speriamo che non succeda come per la distruzione dei 114 alberi ultra-cinquantenari della stazione ex Fea di Montesilvano. Ne avrebbero dovuto ripiantare 230 tra pini e cipressi. Invece l’ex stazione è diventata una distesa di asfalto e cemento roventi. Gli alberi sono solo dipinti, nei murale sui muraglioni di cemento."

Di Giampietro poi giudica preoccupanti e inadeguate le risposte del dirigente all'urbanistica, che sostanzialmente avrebbe detto che essendo area privata con regolari permessi rilasciati, l'abbattimento è regolare con il vincolo di ripiantumare il doppio degli alberi eliminati:

"Forse non conosce l'articolo 15 del "Regolamento Comunale del Verde", che prescrive: "In tutte le aree a verde privato devono essere conservati gli alberi con circonferenza del fusto superiore a 50 cm (diametro 16 cm) per le specie di prima e seconda grandezza, e superiori a 30 cm con diametro 10 cm per le specie di terza grandezza e le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di 25 cm (diametro 8 cm).

In tutti gli interventi di trasformazione urbanistica (compresa la nuova costruzione su lotti singoli e l'ampliamento di edifici esistenti) é prescritta la conservazione degli alberi d'alto fusto esistenti salvo quanto previsto al precedente punto 1. L'abbattimento di alberi d'alto fusto (aventi diametro superiore a 20 cm), con esclusione di quelli connessi con le normali conduzioni agricole, é soggetto ad autorizzazione. Tale autorizzazione dovrà essere accompagnata da un progetto di risistemazione ambientale che preveda almeno la ripiantumazione in numero doppio delle alberature con essenze adeguate”