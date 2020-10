Arrivano i sostegni del Comune di Montesilvano per le partorienti e le mamme in difficoltà economica

L'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Montesilvano, Barbara Di Giovanni, ha comunicato una buona notizia per le gestanti e le madri che si trovano in condizioni di difficoltà. Attraverso i finanziamenti regionali 2019 del piano sociale, è stato pubblicato un avviso riguardante l'erogazione di voucher per l'acquisto di beni per la prima infanzia e per il pagamento delle rette dell'asilo nido.

A gestire le richieste ci penserà l'azienda speciale che valuterà tutte le domande pervenute entro il 16 novembre. I fondi a disposizione sfiorano i 20 mila euro complessivi, distribuiti in buoni servizio per la prima infanzia, da 0 a 36 mesi, dell'importo massimo di 500 euro. Stesso importo per i buoni fornitura fino ad esaurimento di ulteriori 17.940 euro che dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto delle prime spese per i nascituri e per i figli fino a 3 anni di età. Il contributo è erogabile se si ha la residenza nel Comune di Montesilvano da almeno due anni e si è in possesso della cittadinanza italiana o, in alternativa, membro della comunità europea o titolare di regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore a tre anni.

Il reddito Isee dichiarato non deve essere superiore a 8000 euro annui. Per il buono fornitura si procederà al rimborso a fronte delle spese effettivamente sostenute e documentate a partire dal 1 settembre 2019.

Spiegazioni più dettagliate possono essere consultate al seguente link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_375237_0_3.html