Nuova bonifica e pulizia straordinaria dell'area del palazzo popolare in via Lazio 61 a Montesilvano

Nuova bonifica straordinaria da parte dell'amministrazione comunale di Montesilvano nell'area attorno al palazzone popolare in via Lazio 61. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Paolo Cilli, aggiungendo che si tratta dell'ennesimo intervento a spese del Comune, con il personale di Formula Ambiente in azione, nonostante l'area sia di proprietà privata. Gli operai hanno rimosso rifiuti e pulito tutta l'area antistante e attorno al palazzone dove regnano degrado, abbandono e sporcizia:

"Almeno in altre cinque occasioni in questi anni ci siamo sostituiti più volte all’amministratore, pulendo anche le zone circostanti. Negli ultimi giorni il sindaco Ottavio De Martinis ha parlato ancora una volta con l’assessore alle politiche della casa del Comune di Pescara Isabella Del Trecco per risolvere la situazione del palazzone di via Lazio. Dallo scorso anno c’è stato anche uno scambio epistolare tra il sindaco Masci di Pescara e il sindaco De Martinis, per riqualificare la struttura e per cercare una soluzione alle tante famiglie che vi abitano. In primavera c’è stato anche l’incontro con l’assessore Del Trecco per trasferire, entro la fine dell’anno, negli alloggi residenziali pubblici delle due città, circa 32 nuclei familiari. "

La speranza, spiega Cilli, è che il problema venga presto risolto per una situazione al limite dell'emergenza sanitari oggetto di riunioni anche in prefettura, con una zona turistica come quella di Villa Verrocchio dove si trova l'edificio diventato non solo ricettacolo di rifiuti, ma anche di criminali.