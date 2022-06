Montesilvano, bomba carta davanti ad un'abitazione: intervengono gli artificieri

Dietro non ci sarebbe nessun atto intimidatorio, ma per evitare il peggio è stato necessario l'intervento degli artificieri. Nella tarda mattinata di ieri in via Lago di Garda è stata trovata una bomba carta nel piazzale antistante un'abitazione. Difficile dire da quanto tempo fosse lì: il ritrovamento è avvenuto nel corso di alcuni lavori che si stavano svolgendo nella zona.

I carabinieri sono stati i primi ad arrivare sul posto seguiti dagli artificieri e i vigili del fuoco di Pescara. La bomba carta è stata rimossa in piena sicurezza e fatta brillare in un terreno di Città Sant'Angelo. Dalle prime indagini non sarebbero emersi elementi che fanno pensare ad un atto intimidatorio.