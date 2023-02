Stabili ma ancora critiche le condizioni dell'unico figlio di Silvestrone sopravvissuto

Sono ancora "critiche" le condizioni del 12enne di Montesilvano ricoverato ad Ancona, in prognosi riservata, nella rianimazione pediatrica dell'ospedale materno infantile Salesi dopo l'incidente lungo l'autostrada A14 in cui sono morti il fratello 14enne, la sorella di 8 anni e il padre dei tre ragazzini, Andrea Silvestrone, 51 anni, tennista paralimpico. Lo scrive nel bollettino medico il dottor Alessandro Simonini, direttore di anestesia e rianimazione pediatrica.

"Il bambino è giunto cosciente e ha raccontato gli eventi", si legge in una nota che dà comunque conto di "condizioni cliniche che al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico. Il paziente è sedato e in ventilazione meccanica, sottoposto a terapia antibiotica per la prevenzione di possibili complicanze infettive; eseguite emotrasfusioni".

Al momento "non vi è indicazione chirurgica per le lesioni emorragiche cerebrali che saranno monitorate con controlli Tc - riferisce ancora la rianimazione pediatrica - Attualmente il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio, dove è sottoposto a intervento chirurgico ortopedico. Nella mattinata di domani il paziente sarà sottoposto a intervento chirurgico maxillo-facciale".

Intanto Pierpaolo Addesi, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo paralimpico, ha dichiarato quanto segue all'Adnkronos: "Una famiglia distrutta, un dolore immenso. Andrea Silvestrone era sulla carrozzella per la malattia che lo affliggeva ma lottava ogni giorno, anche per i suoi bambini. Era un combattente e appassionato di tennis, la sua specialità. Ci eravamo conosciuti qualche anno fa nel campus per disabili organizzato ogni anno dal Rotary Club Abruzzo e Molise che si svolge a Roseto degli Abruzzi e avevamo stretto amicizia. È straziante quanto accaduto; non riusciamo a crederci".

Il deputato e vice ministro al Mit, Edoardo Rixi, parla invece di "ennesimo tragico incidente mortale sull’A14, un momento di dolore che ci obbliga - immediatamente - a intervenire per garantire la massima sicurezza possibile su strade e autostrade del nostro Paese. Una situazione che richiede un impegno da parte di tutti per chiarimenti sui cantieri e sui tempi. Profondo cordoglio ai familiari delle vittime e vicinanza alla comunità, per una tragedia su cui tutti dobbiamo riflettere".