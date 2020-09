Blitz interforze in via Rimini a Montesilvano per l'esecuzione di uno sfratto [FOTO]

Blitz interforze in corso dalle prime ore della giornata di oggi 16 settembre in via Rimini a Montesilvano, nella zona dei palazzi degli alloggi popolari. Carabinieri, polizia locale, assieme agli operai del Comune ed un'ambulanza della Misericordia sono sul posto per eseguire uno sfratto di abusivi che occupavano illegalmente un appartamento di edilizia popolare.

(foto Facebook di Marco Forconi)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO