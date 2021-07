Ripartono i blitz anti abusivismo sulla spiaggia di Montesilvano

Nei prossimi giorni e per tutto il mese di agosto ripartiranno a Montesilvano i blitz lungo la spiaggia per stanare i venditori abusivi di merce e alimenti. Lo ha fatto sapere il consigliere comunale delegato alla sicurezza Marco Forconi, aggiungendo che le operazioni, come già avvenuto lo scorso anno, saranno eseguite dalla polizia locale in collaborazione con la guardia costiera.

“Un'attività indispensabile per ristabilire ordine e decoro nella nostra spiaggia che, pur non subendo alcuna restrizione anti-Covid, non può dare impulso a scorribande di carretti pieni di merce di dubbia provenienza, potenzialmente nociva per la salute"

Forconi ha ricordato la difficile situazione d'organico in cui versa la polizia locale, prima della giunta De Martinis, che invece bandirà concorso e mobilità al più presto:

"Ci aspettiamo massima collaborazione da parte dei balneatori e, soprattutto, dei bagnanti: coloro che saranno colti in flagranza al momento dell'acquisto potranno essere sanzionati, così come previsto dalla legge”