Rimosso un bivacco all'interno della pineta di Santa Filomena a Montesilvano [FOTO]

Un bivacco è stato smantellato ieri 14 agosto a Montesilvano, all'interno della pineta di Santa Filomena. L'intervento, in via Livenza lato sud al confine con Pescara, è scattato dopo la segnalazione dei residenti della zona come ha spiegato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Forconi con un post su Facebook.

L'accampamento era stato allestito da un extracomunitario.