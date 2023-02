Anche Montesilvano alla Bit di Milano per rilanciare il turismo: "Grande interesse dagli operatori esteri per la nostra città"

Montesilvano ha partecipato con grande interesse alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo che si è tenuta nel capoluogo lombardo e che ha visto arrivare i principali operatori del settore da tutto il mondo. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, presente nello stand della Regione Abruzzo, è quello di dare la massima visibilità alla città per approfittare al meglio di questo periodo di rilancio del settore turistico dopo i problemi imposti dalla pandemia. Il sindaco De Martinis per l'occasione ha inviato alla Bit alcuni operatori del settore affiancati dal presidente della Commissione turismo Adriano Tocco , nonché delegato al Pala Dean Martin. Lo stesso Tocco ha dichiarato:

"La Bit quest’anno svolge un ruolo fondamentale per il turismo che si prepara ad una ripresa dopo gli anni della pandemia. Un plauso alla Regione Abruzzo che ha realizzato uno stand in ottima posizione, promuovendo i punti di forza del territorio con la creazione di due location, una che riproduce il mare e l’altra la montagna, a rendere meglio l’immagine di una delle poche regioni, se non l’unica, a presentare queste peculiarità”. De Martinis ha aggiunto che c'è quindi attenzione da parte dei paesi esteri verso Montesilvano per il target del turismo legato al mare, ricordando i dati importanti in termini di presenze per la scorsa estate:

"Solo nei mesi di luglio e agosto, Montesilvano ha raggiunto 250 mila presenze: un dato importante dovuto anche agli eventi ospitati, che sottolinea l’alto numero di manifestazioni organizzate e la loro riconferma nei periodi di primavera e autunno puntando ad allungare la stagionalità". L'assessore Deborah Comardi ha concluso:

"Sempre nel 2023 avremo la possibilità di ospitare eventi di caratura mondiale che faranno salire ancora di più le presenze. Montesilvano partecipa alla Bit per rafforzare la propria vocazione turistica della vacanza attiva al mare e per puntare sugli eventi sportivi da sempre promossi dall' assessore Alessandro Pompei fino ad arrivare a quelli fieristici grazie alla presenza del Pala Dean Martin, struttura focale pronta a garantire un alto numero di presenze sul territorio”.