Nello zaino con le biscottiere elettriche rubate, ciclista fermato e denunciato a Montesilvano

Un giovane di 32 anni di Montesilvano è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia per il reato di ricettazione.

Il 32enne, già noto alle forze dell'ordine per reati predatori e contro la persona, è stato sottoposto a un controllo mentre era in sella a una bicicletta.

In particolare, una pattuglia dell’aliquota radiomobile del Nor, ha visto transitare il ragazzo mentre percorreva a velocità sostenuta in sella alla sua bicicletta via Adige.

I militari dell'Arma, insospettiti da tale comportamento e nella considerazione del fatto che lo stesso aveva indosso a tracolla uno zaino di grandi dimensioni, hanno deciso di invertire rapidamente la marcia allo scopo di procede a un controllo più approfondito. I sospetti dei carabinieri si sarebbero rivelati fondati infatti, una volta raggiunto l’uomo e sottoposto a perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di quattro biscottiere elettriche custodite all’interno del borsone e asportate poco tempo prima all’interno di un negozio di articoli casalinghi di Montesilvano.

Per questi motivi il 32enne è stato accompagnato negli uffici del Comando Compagnia di Montesilvano per l’espletamento degli atti di rito e contestualmente è stato deferito alla locale autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.