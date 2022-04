Montesilvano, bimbo di 5 anni investito da un'auto mentre recupera un pallone in strada

Un bambino di 5 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato investito da un'automobile a Montesilvano. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 29 aprile in via Zambesi, una parallela di via Vestina. In base alle prime informazioni, era in strada assieme ad un parente quando sarebbe finito in mezzo alla carreggiata nel tentativo di recuperare un pallone.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato in pronto soccorso all'ospedale di Pescara in codice rosso. Qui gli è stato diagnosticato un politrauma al viso, un trauma cranico ed alcuni traumi all'addome. Al momento dell'arrivo in ospedale era cosciente, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.