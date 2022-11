Grande successo e numeri importanti per TripinMontesilvano, la campagna di promozione turistica digitale

Numeri importante per la campagna di promozione turistica digitale #tripinmontesilvano, iniziativa giunta alla sua seconda edizione e che ha regalato grandi soddisfazioni all'amministrazione comunale di Montesilvano. Il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Alessandro Pompei e Deborah Comardi e l'organizzatore Fabio Ippoliti hanno tracciato un bilancio dell'iniziativa, che ha avuto un ottimo riscontro in termini di presenze e di visibilità per la città adriatica, e il prossimo anno sarà riproposta con obiettivi ancora pièà ambiziosi. La campagna ha portato a Montesilvano influencer e blogger travel di livello nazionale ed internazionale, puntando quindi sui social e sul web che rappresentano le nuove frontiere di promozione turistica.

La seconda edizione, conclusasi da poco, ha visto protagonisti una serie di blogger seguiti sui social da centinaia di migliaia di followers, i quali sono giunti in città per descrivere le risorse naturali, enogastronomiche, gli eventi e le opportunità a quanti volessero trascorrere le proprie vacanze a Montesilvano. Fabio Ippoliti ha dichiarato:

“Anche quest’anno, un bilancio finale con insight e feedback molto positivi anche oltre le aspettative . Tra selfie, reels, post e racconti nelle stories, si è generato un movimento on line che ha portato a coinvolgere oltre 200.000 utenti in tutta Europa, con oltre 100.000 interazioni con i contenuti prodotti. A colpire non sono solo i dati numerici ma i numerosissimi feedback positivi provenienti da utenti internazionali, i quali hanno manifestato la reale voglia di scoprire Montesilvano, prenotando vacanze e soggiorni nel territorio e allo stesso modo dalle famiglie che, ispirate alle attività di Robysushi con il piccolo Edoardo, hanno scoperto Montesilvano una meta ideale per le vacanze con i bambini. I luoghi raggiunti dai contenuti dei blogger hanno visto la presenza di numerose città italiane, principalmente di Roma e Milano e di una percentuale internazionale riferita a Usa, Francia, Spagna e Germania, grazie all’esperienza raccontata dai “Trip.n.roll”.

Risposta favorevole anche dai cittadini e dalle attività commerciali hanno spiegato gli assessori Pompei e Comardi:

“In continuità con la scorsa edizione siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti anche grazie alla partecipazione di quelle attività consolidate che creano, inevitabilmente, una forte appartenenza al territorio”. Il target della campagna è la fascia d'età fra i 18 54 anni, con i numeri che mostrano una prevalenza di quella fra i 25 e 34 e fra i 35 e 44 anni. Un turismo adulto, dunque, ma che guarda ai nuovi mezzi di comunicazione per la pianificazione delle proprie vacanze. Il sindaco ha concluso:

“Sono molto soddisfatto del successo raggiunto dall’iniziativa di promozione digitale e ringrazio oltre all’ideatore e organizzatore Fabio Ippoliti, anche gli albergatori e i ristoratori che hanno intuito subito l’importanza turistica e commerciale dell’iniziativa aderendo al progetto. Lavoreremo affinchè #tripinmontesilvano possa avere un respiro ancora più ampio e possa arricchirsi ulteriormente per attrarre un turismo giovane affascinato dalle story di Instagram e da immagini accattivanti di angoli ancora poco conosciuti della nostra città, ma anche per coinvolgere famiglie e persone adulte, perché Montesilvano non è solo mare. Tante le iniziative in serbo per la terza edizione, organizzate in collaborazione con gli operatori commerciali e turistici, da sempre in sinergia con le risorse del nostro bellissimo territorio”.