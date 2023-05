Lo "Sterrare è umano Trophy" di Montesilvano si conferma un successo, ora l'appuntamento è a Bolognano con l'enduro

Oltre 2mila persone hanno visitato il villaggio del Pala Dean Martin di Montesilvano; 30 espositori presenti; oltre 250 piloti che hanno partecipato; 400 i test drive effettuati; 200 le prove gratuite di mini enduro e 100 prove donna grazie alla presenza della scuola di motociclismo Honda. Sono solo alcuni dei numeri che confermano il successo de lo "Sterrare è umano Trophy" illustrati dal consigliere regionale Leonardo D'Addazio (FdI) che ha tracciato insieme all'organizzatore Simone Romano il bilancio della seconda edizione.

L'occasione per quest'ultimo per presentare insieme al sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo il prossimo evento in programma: le enduro anni ’80 e ’90, per una due giorni di "Abruzzo off road vintage" il primo e il 2 luglio nella città della Val Pescara.

Per quanto riguarda l'evento svoltosi a Montesilvano D'Addazio sottolinea la sua valenza come “vetrina per la nostra regione che in quattro giorni ha messo in mostra le sue bellezze naturalistiche, enogastronomiche e la propria capacità di accoglienza, distinguendosi sulle principali testate di settore, quali Roadbook, Moto.it, Motociclismo, Due ruote”. E l'enogastronomia è stata grande protagonista con oltre 5mila arrosticini servizi e tre serate fatte di cene e degustazioni con i vini abruzzesi. Si lavora già al 2024, spiega Romano che ringrazia la Regione per il sostegno. “Tutt’oggi ricevo ringraziamenti da atleti abituati ad elevati standard di organizzazione e accoglienza, per il trattamento ricevuto e la qualità dei servizi offerti – afferma -. Lasciare un segno distintivo a chi viene in casa Abruzzo sarà sempre il nostro proposito”.

Quindi “il tuffo nel passato” del prossimo luglio patrocinato dal Comune di Bolognano “che metterà a disposizione quanto necessario per la migliore soddisfazione dei partecipanti. Sono già state segnalate le strutture ricettive in grado di poter ospitare i piloti con le loro famiglie e siamo attualmente in fase di definizione del programma, che a breve verrà reso noto nel dettaglio”. Un altro evento all'insegna dello sport, ma anche della valorizzazione turistica del territorio.