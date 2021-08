Conclusi a Montesilvano i Salotti cultura e spettacolo, il bilancio è positivo [FOTO]

Si è conclusa sabato sera a Montesilvano la kermesse dei Salotti cultura e spettacolo condotti da Federica Peluffo. Per l’ultimo appuntamento è stato ospite il grande regista Pierfrancesco Pingitore, accompagnato da Federico Perrotta e Manuela Villa.

Tracciando un bilancio di queste serate, la Peluffo ha parlato di «ospiti meravigliosi che ci hanno regalato emozioni indescrivibili», ringraziando per «la fiducia che il primo cittadino di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’assessore ai grandi eventi Deborah Comardi riservano in me da diversi anni e che hanno reso possibile tutto questo. Orgogliosa del mio staff che ogni giorno cresce sempre di più e si unisce come una famiglia e tutti i ragazzi della Crossover Academy di Piero Mazzocchetti che si sono esibiti in maniera esemplare sui nostri palcoscenici».

L’assessore Deborah Comardi, invece, ha voluto svelare una chicca della serata con Pingitore: «Mi sono rivolta al Maestro dicendogli grazie per la presenza e per la semplicità con la quale si è raccontato alla città di Montesilvano. E lui: “Assessore, le confesso una cosa: penso che coloro che si vantano siano degli stolti”. Una serata d’eccezione».